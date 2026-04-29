Desarrollo Social anuncia recorte presupuestario de 2,24% y afirma que "no considera reducciones en beneficios ni coberturas"

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia (Midesof) anunció que no aplicarán la reducción del 3% del presupuesto exigido por Hacienda, sino que realizarán un ajuste de 2,24%.

A través de un comunicado, la cartera afirmó que la reducción “se focaliza en programas con baja ejecución histórica, sobreasignación de recursos o debilidades de diseño, y no considera reducciones en beneficios ni coberturas”.

En cuanto al Programa de Apoyo al Recién Nacido, el Midesof detalló que habrá un ajuste de su presupuesto en 10,5%. “Entre los principales cambios, se contemplan ajustes en el programa de ajuar, en línea con la caída de la natalidad y corrigiendo un stock sobredimensionado, sin afectar en ningún caso la entrega a las familias”, argumentaron.

Por otra parte, las cifras revelan una baja del 23,6% para el Diagnóstico clínico en niñez, a la vez que los fondos destinados al Injuv sufrirán una merma del 47,7%. Al abordar la situación de este último organismo, el ministerio argumentó que "esta rebaja corresponde a un diagnóstico transversal respecto a la necesidad de avanzar hacia una nueva institucional que atienda de manera oportuna las necesidades de los jóvenes".

Frente a este escenario, la entidad gubernamental hizo hincapié en que "el ajuste no reduce la protección social, sino que ordena el uso de los recursos para mejorar su efectividad y focalización".

Finalmente, fue el subsecretario Alejandro Fernández quien reforzó la postura oficial de la cartera. La autoridad remarcó que "en un contexto de estrechez fiscal, nuestra prioridad es clara: no vamos a tocar los beneficios sociales. Estamos ordenando el gasto para que el Estado llegue mejor, más rápido y con mayor impacto a las personas".

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