Desalojan vivienda de facción del Tren de Aragua donde se encontró un cuerpo enterrado en Quinta Normal

Este lunes se procedió al desalojo definitivo y cierre de vivienda donde la semana pasada, tras investigación de la Policía de Investigaciones (PDI), se encontró un cuerpo enterrado en la comuna de Quinta Normal.

El hallazgo ocurrió en un inmueble de calle Nueva Imperial, bajo sospecha de ser utilizado como casa de tortura por "Los Mapaches", una facción del grupo delictivo “Tren de Aragua”.

Durante el procedimiento realizado esta jornada, el dueño de la vivienda señaló que “hace como un año, vino la PDI, hizo un allanamiento, encontraron armamento y nos dijeron que eran del Tren de Aragua. Se llamaban ‘Los Mapaches’, que eran los que hacían torturas”.

El miércoles pasado, se hallaron los restos que corresponderían a un joven venezolano de 16 años, reportado como desaparecido por su madre en diciembre de 2024. La PDI inició una investigación por presunta desgracia que logró descubrir las osamentas de una persona.

En el lugar se realizaron excavaciones en una habitación, se rompió el piso de madera y bajo un metro y medio de tierra aparecieron los restos humanos. El inmueble fue identificado como casa de tortura de "Los Mapaches", facción del Tren de Aragua.

Ese día, el fiscal Milibor Bugueño declaró que "se confirmó el hallazgo del cuerpo de un ser humano fallecido, esto tiene relación con una causa que se inicia con una presunta desgracia".

Añadió que "diligencias posteriores permitieron reunir antecedentes que se manejan por parte de esta Fiscalía, junto con la BIPE, lo podemos asociar a un grupo de Tren de Aragua, asociado a "Los Mapaches"".

"A través de distintos antecedentes, como fotografías o declaraciones de testigos, podemos establecer que, probablemente, bajo el piso de este domicilio, había un cuerpo fallecido. Luego de esta autorización expresa, se partieron los trabajos", agregó.

PURANOTICIA