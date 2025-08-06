«Derecha Unida»: Republicanos, socialcristianos y nacional libertarios inscribirán este viernes pacto parlamentario ante el Servel

El Partido Republicano, el Partido Social Cristiano (PSC) y el Partido Nacional Libertario (PNL), inscribirán este viernes ante el Servicio Electoral (Servel) su pacto electoral de cara a las próximas elecciones parlamentarias.

Se espera que, durante la mañana, presidentes y secretarios generales de las colectividades, lleguen hasta el Servel para oficializar el pacto «Derecha Unida».

De esta forma, se cierra definitivamente cualquier posibilidad de una lista única con Chile Vamos.

"Ya tomamos una decisión, vamos en una lista conjunta con republicanos, libertarios y nosotros el Partido Social Cristiano, no con otros partidos como los de Chile Vamos. El firmar el pacto esta semana, esperamos concretarlo el viernes, cierra totalmente las posibilidades a una lista única", indicó a Emol la secretaria general del PSC, Judith Marín.

En tanto, el vicepresidente del PNL, Hans Marowski, afirmó que van "a firmar el pacto «Derecha Unida», junto al Partido Republicano y Social Cristiano. Nosotros como Partido Nacional Libertario siempre hemos mantenido la firmeza en decir en que no hay espacio para un pacto de lista única con Chile Vamos. Nunca hemos abierto esa posibilidad y para nosotros no hay sorpresas".

La lista llevaría un total de 183 candidatos a la Cámara de Diputados de los que 77 (42%) son mujeres e irían 15 diputados a la reelección.

PURANOTICIA