Derecha chilena respalda detención de Maduro y exige postura firme del Estado

Los partidos Renovación Nacional (RN) y la Unión Demócrata Independiente (UDI) valoraron este domingo la caída del régimen de Nicolás Maduro, a quien calificaron como un “narcodictador”, responsabilizándolo por años de represión, violaciones sistemáticas a los derechos humanos y su presunta vinculación con el crimen organizado.

A través de una declaración pública, RN sostuvo que Maduro oprimió por años al pueblo venezolano, vulnerando la voluntad popular expresada en los últimos procesos electorales. La colectividad acusó además que su régimen comunista generó una crisis humanitaria y un éxodo masivo, cuyas consecuencias han impactado directamente a países de la región, incluido Chile.

En el texto, el partido fue aún más enfático al señalar que el régimen venezolano habría colaborado con organizaciones criminales, incluso en hechos de extrema gravedad ocurridos en territorio nacional. “Maduro ha colaborado con el crimen organizado, incluso en asesinatos, como lo vimos en el caso reciente del teniente Ronald Ojeda en nuestro país”, afirmaron.

Por su parte, la UDI, a través de su Comité de Senadores, anunció la presentación de un proyecto de acuerdo para exigir que el Estado de Chile adopte una postura clara, firme y sin ambigüedades frente a la dictadura venezolana y la profunda crisis democrática, institucional y humanitaria que afecta a ese país.

Desde la colectividad gremialista recalcaron que el nuevo escenario internacional obliga a Chile a definir una posición coherente con la defensa de la democracia y los derechos humanos, subrayando que el país no puede permanecer neutral frente a regímenes que, a su juicio, han sustentado su permanencia en el poder mediante la represión y la violencia.

