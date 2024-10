Denuncian que papeletas fueron entregadas con voto marcado en la Estación Mapocho

Un incidente de supuesta manipulación de votos en la mesa 904 del centro de votación Estación Mapocho ha generado alarma.

Esta tarde, un votante denunció que se estarían entregando papeletas ya marcadas, en favor de un partido específico.

Según su relato, varios electores devolvieron sus votos a los vocales, al descubrir que ya tenían una preferencia marcada.

De igual forma, sostuvo que en la mesa se encontraba un apoderado de Renovación Nacional colaborando con los vocales en el manejo de los votos.

“Yo pedí que sacaran a este apoderado del local y el encargado del local no se quiso identificar, no me quiso tomar la denuncia”, indicó.

También explicó que, tras insistir, el apoderado fue retirado del lugar, aunque luego volvió a la entrada del recinto.

En cuanto a si el apoderado fue quien marcó las papeletas, admitió no tener pruebas: “No puedo asegurarlo porque no los vi con el papel marcándolo. Pero hay un apoderado de un partido político sentado en la mesa donde están saliendo los votos marcados a ese partido”.

Soledad Flores, presidenta de la mesa 904, confirmó el hallazgo de cuatro votos marcados y señaló que la denuncia ya fue informada al Servicio Electoral.

