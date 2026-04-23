Denuncian que ahora una comerciante peruana fue secuestrada en Estación Central

Carabineros recibió una nueva denuncia por presunto secuestro, esta vez en Estación Central, donde una comerciante de nacionalidad peruana fue obligada a subir a la fuerza a un vehículo por desconocidos que se la llevaron con rumbo desconocido.

De acuerdo a antecedentes preliminares, los hechos habrían ocurrido alrededor de las 20:00 horas en la intersección de avenida 5 de abril con calle Jotabeche, cuando la víctima llegaba en moto junto a su pareja desde su trabajo, momento en que apareció un vehículo con sujetos que golpearon al hombre y se llevaron a la mujer.

La afectada comenzó a gritar a todo pulmón, lo que alertó a los presentes en el lugar, quienes posteriormente señalaron a funcionarios de Carabineros que habían actuado unos cinco sujetos premunidos de armas y con sus caras encapuchadas. La comerciante es vecina del barrio y conocida por los testigos del presunto secuestro.

De hecho, la mujer mantiene un local comercial de venta de ropa en el sector y vive en el barrio junto a su hijo y su esposo, el hombre golpeado por los desconocidos. Por lo mismo, los testigos del hecho dieron aviso de inmediato a Carabineros, que concurrió al lugar a realizar las primeras diligencias.

Por el momento, no se ha informado si el caso será investigado por la BIPE Antisecuestro de la PDI, que ya tiene en desarrollo el plagio confirmado del empresario ferretero Jorge Vera, 84 años, quien ya completó más de 24 horas de cautiverio desde su desaparición, durante la tarde del martes 21, en la comuna de San Miguel.

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