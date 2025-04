"Demuestra una profunda falta de humanidad": Gonzalo Winter condena dichos de Evelyn Matthei sobre el golpe de Estado

El candidato presidencial del Frente Amplio, Gonzalo Winter, criticó las palabras de Evelyn Matthei sobre el golpe de Estado y aseguró que “demuestra una profunda falta de humanidad”.

A través de su cuenta de X, el diputado manifestó que “una vez más, la derecha muestra su dificultad para partir por casa cuando se trata de condenar violaciones a los derechos humanos. Son rápidos para juzgar lo que ocurre en Venezuela o en Cuba, pero cuando hablamos de la dictadura en Chile, empiezan los matices, las justificaciones, los ‘era inevitable’”.

“Decir que matar chilenos fue ‘necesario’ o que ‘era inevitable que hubiesen muertos’ es cruzar una línea peligrosa”, zanjó.

“No se trata de un análisis histórico: se trata de justificar asesinatos en función de la conveniencia política. Eso es exactamente lo contrario de lo que debería defender una democracia”, publicó.

Y agrego que “los derechos humanos no son selectivos, no se aplican según la bandera del victimario. O se condenan siempre, o no se condenan nunca. Y mientras algunos sigan relativizando el golpe y sus crímenes, lo que demuestran no es convicción democrática, sino una profunda falta de humanidad”, concluyó el abanderado presidencial.

