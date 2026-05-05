Demócratas se reúnen con el Segundo Piso de La Moneda por plan de Reconstrucción: fueron invitados a cónclave en Cerro Castillo

Con el objetivo de dar a conocer los planteamientos de su tienda política sobre el proyecto de Reconstrucción Nacional, representantes en el Parlamento del partido Demócratas arribaron al Palacio de La Moneda. En el edificio de gobierno, sostuvieron un encuentro de trabajo con el jefe de los asesores del Segundo Piso, Alejandro Irarrázaval.

Una vez finalizada la cita, las vocerías estuvieron a cargo de la diputada Johana Pérez y el senador Matías Walker. La parlamentaria aprovechó la instancia para desestimar cualquier tipo de contradicción por el hecho de dialogar con Irarrázaval luego de que se ratificara el liderazgo del ministro del Interior, Claudio Alvarado, como coordinador del gabinete. Al respecto, la legisladora aseguró: “Son temas distintos, hay una buena relación con el ministro, con quien ya hemos trabajado propuestas en el Congreso”.

En esa misma línea, la representante de la Cámara Baja enfatizó la necesidad de mantener canales de comunicación abiertos, señalando que “el gobierno recién comienza y requiere diálogo en todos los niveles. Aquí nadie pesa más que otro, todos son importantes, tanto el Congreso como el Ejecutivo”.

A su turno, el senador Walker detalló las iniciativas económicas presentadas al Ejecutivo. El congresista explicó que “hemos reiterado al Segundo Piso nuestra propuesta, que ya le hicimos a los ministros en el Congreso, en cuanto a crear el bolsillo familiar electrónico como una medida concreta de transferencias directas a las familias en sus cuentas RUT, y no solamente al 40% más vulnerable, sino también a la clase media”.

Profundizando en el mecanismo de esta ayuda estatal, el legislador complementó la idea expresando que el objetivo es “devolver a las familias lo que gastan en IVA todos los meses, no solamente en medicamentos, como propuso el PDG, sino que también en alimentos, en parafina, en productos de primera necesidad”.

Además, el representante de la Cámara Alta adelantó los próximos pasos en la agenda de su colectividad. “Nos vamos a reunir nuevamente con el Presidente el próximo martes, en Cerro Castillo, porque finalmente hay que estar por sobre la contingencia. Chile necesita crecer, generar empleo, dar seguridad (...) nosotros vamos a colaborar a ese objetivo”, añadió.

Sobre este futuro encuentro, el parlamentario precisó los ejes centrales del diálogo, indicando que “ya le tocó a los diputados, y nosotros esperamos ratificar nuestro compromiso con la agenda de seguridad, de reactivación económica, pero también que esto vaya de la mano, como lo hemos propuesto hoy día con la diputada Johana Pérez y el senador Miguel Ángel Calisto, con proteger a las familias a través de transferencias directas”.

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