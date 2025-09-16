Demócratas por inhabilitación de Ximena Rincón al Senado: “Traerá mucha incerteza"

Luego que el Tricel acogiera el reclamo de los partidos oficialistas y dejara fuera de la papeleta de las elecciones parlamentarias de noviembre a Ximena Rincón, su partido, Demócratas, emitió una declaración pública refiriéndose al impedimento de la parlamentaria para repostular al Senado.

La colectividad criticó la resolución del Tribunal Constitucional que, en el día lunes, en fallo dividido de tres votos contra dos, “ha aplicado en este caso un criterio contrario al sostenido por el Servicio Electoral”.

“Sorprendentemente, los ministros de la mayoría abrazan una tesis inédita sobre cómo se computan los plazos en Chile, lo que traerá mucha incerteza al derecho electoral y al ordenamiento jurídico en general”, parte el texto.

Y luego señala que “para sostener la inhabilidad, el fallo de mayoría mezcla dos elementos muy distintos: el mandato senatorial y el período de sesiones del Congreso. Además, la resolución se contradice con a) el texto expreso del artículo 3 del reglamento del Senado, b) el criterio que aplicó el Servel respecto de los alcaldes en 2024 y c) con la forma de cómputo que el propio Tricel ha utilizado en sentencias anteriores”.

“Por nuestra parte, seguimos convencidos -tal como lo expresaron los ministros de la Corte Suprema, señores Silva y Ravanales en su voto de minoría- que Jimena Rincón está plenamente habilitada para postular a la reelección como senadora por el Maule”, agrega la declaración.

“Lamentamos tanto las debilidades del fallo de mayoría, como el hecho de que los partidos de la oposición hayan intentado ganar por secretaría, utilizando resquicios, aquello que temían perder en las urnas”, continúa.

“Es evidente que jamás perdonarán que Ximena Rincón haya sido una de las personalidades más destacadas de la centroizquierda que, en 2022, lideró la campaña por el rechazo a una pésima y peligrosa propuesta constitucional”, añade el texto.

“Pero esa lucha por el bien superior del país continúa, y con la misma determinación de entonces, Ximena Rincón seguirá liderando la campaña parlamentaria de Demócratas y apoyando la candidatura presidencial de Evelyn Matthei, para que Chile recupere el orden, el progreso, la seguridad y el bienestar”, cierra la declaración de Demócratas.

