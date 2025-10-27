Demócratas evita comprometer apoyo a Kaiser en eventual segunda vuelta: "Si uno se pusiera en esos escenarios, pierde"

La presidenta de Demócratas, Ximena Rincón, comentó sobre el actual escenario de cara a las próximas elecciones.

En conversación con CNN Chile Radio, la senadora reafirmó su convicción respecto a que la candidata Evelyn Matthei logrará pasar a la segunda vuelta. “Yo creo que vamos a pasar a segunda vuelta, lo dicho hasta el cansancio, es lo que siento en la calle”, expresó.

En cuanto a las últimas encuestas, la parlamentaria aseguró que la ciudadanía “quiere acuerdos, que no quiere la polarización, no va a querer enfrentar por ningún motivo el voto Jara-Kaiser. O sea, ya es como repetir un déjà vu pasado”.

Además, evitó comprometer el apoyo al candidato Johannes Kaiser ante una eventual segunda vuelta. “Yo voy a votar por Evelyn Matthei porque estoy segura que va a estar en la papeleta”, indicó.

Al ser consultada sobre la posibilidad de que aquello no ocurra, Rincón dijo “es que como no me pongo en esos escenarios, y lo he dicho, si uno se pusiera en esos escenarios, pierde, parte perdiendo”.

Y afirmó que Matthei “es lo que le hace mejor al país, porque es la que aúna más voluntades, porque congrega no solo a los mejores equipos, sino a las mejores propuestas”.

PURANOTICIA