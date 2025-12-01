Demócratas entregó su apoyo a la candidatura presidencial de José Antonio Kast: "Hay más coincidencias que diferencias"

Demócratas entregó su respaldó al candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, de cara a la segunda vuelta presidencial.

El vicepresidente del partido, Jorge Tarud, señaló que “el país vive una situación absolutamente difícil. La mochila que deja este gobierno al próximo gobierno, nunca se había dado desde el retorno a la democracia”.

“La tarea por delante es tremenda con José Antonio Kast, que estuvimos 16 años en la Cámara de Diputados, claro tuvimos diferencias, pero esas diferencias tenemos que dejarlas de lado, tenemos que ponerle el hombro por Chile, porque tenemos que sacarlo adelante”, enfatizó.

Por su parte, la presidenta del partido, Ximena Rincón, señaló que "hay más coincidencias que diferencias” y argumentó que han decidido apoyar a Kast “porque creemos que, como lo ha dicho el expresidente Frei, pese a que tenemos diferencias, hoy tenemos un gran objetivo que es recuperar el país”.

En tanto, Kast sostuvo que “esto no es el apoyo de un partido, como también lo conversamos, sino que es el apoyo de personas que ejercen liderazgo dentro de un partido, respetando a otras personas que dentro del mismo partido puedan tener legítimas diferencias”.

"Estoy seguro que, en el transcurso del gobierno, en la medida en que demostremos que este es nuestro gobierno, no el gobierno de José Antonio Kast, no el gobierno de un partido político determinado, vamos a coincidir también con ellos en trabajar en conjunto y vamos a seguir sorprendiendo. Y se van a ir derrumbando las caricaturas", manifestó.

El abanderado además recordó el encuentro que tuvo con el expresidente Eduardo Frei y dijo que le solicitó esa reunión “para que él me pudiera explicar cómo recuperar la confianza en nuestro país después de distintos eventos de cambios constitucionales de uno u otro lado, para que los inversionistas extranjeros no tengan desconfianza”.

PURANOTICIA