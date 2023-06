Democracia Viva recibió más de $31 millones en campaña por el Apruebo: antecedentes fueron enviados a Fiscalía

El otrora coordinador de la campaña "Aprueba x Chile", Felipe Heusser, informó que la fundación Democracia Viva recibió aportes por más de $31 millones para realizar actividades por el Apruebo, en el marco del plebiscito de salida del 4 de septiembre de 2022.

Se trata de un nuevo antecedente en el denominado "caso Convenios", donde la mencionada fundación está siendo investigada después de que su representante legal, Daniel Andrade, firmase convenios por $426 millones por parte del otrora seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras. Ambos están relacionados con la diputada Catalina Pérez, siendo su expareja y su exasesor legislativo, respectivamente, estando todos ligados a Revolución Democrática (RD).

En medio del escándalo, La Tercera reveló este miércoles que Heusser envió una misiva al Consejo para la Transparencia (CPLT) para aclarar el rol que tuvo Democracia Viva en la campaña del Apruebo.

"Los reprochables hechos que hemos conocido a través de los medios de comunicación respecto al proceder de esta Fundación y el manto de dudas que su actuación está generando en la opinión pública respecto a todas las instancias en las que ha participado la Fundación Democracia Viva, me han motivado a título personal para escribir esta carta a ustedes con el ánimo de entregar información respecto al funcionamiento de la campaña Aprueba x Chile y respecto al rol que cumplieron las organizaciones de sociedad civil en general y la Fundación Democracia Viva en particular", comienza señalando en la carta.

El excoordinador recordó que el comando del Apruebo lanzó la plataforma online "haz tu aporte" para recopilar donaciones, donde rápidamente recaudaron el tope $140 millones que puede recibir una sola entidad.

De esta manera, indicó que empezaron a buscar otras organizaciones para que trabajase junto a la Corporación Aprueba por Chile: "Después de revisar distintas alternativas, decidimos que la Fundación Democracia Viva presentaba las mejores condiciones para cumplir esta función”.

Luego detalló que "se recibieron un total de $51.763.098 en donaciones online (a través de la sección Haz tu Aporte) y se realizaron gastos electorales por un total de $51.762.612. Todas las rendiciones, boletas, facturas, e informes de actividades también fueron debidamente rendidos al SERVEL y cuentan con los respectivos respaldos".

Pese a la cifra que entregó Heusser, el Servicio Electoral (Servel) registra $31.540.000 en aportes de campaña para la polémica fundación.

Heusser explicó que Democracia Viva fue seleccionada ya que "en primer lugar, se trataba de una organización que conforme a sus Estatutos tenía por objeto promover la participación ciudadana y abogaban por una nueva constitución. En este sentido, se trataba de una organización cuya naturaleza y giro de actividad era consistente con las actividades de la campaña de Aprueba x Chile".

Añadió que "Democracia Viva era una fundación recientemente constituida que hasta ese momento no tenía contabilidad financiera y que recién había abierto una cuenta corriente en el banco, de manera que al no tener actividad económica anterior, se aseguraba mayor transparencia y orden financiero para la campaña, pues las donaciones que habrían de llegar a Democracia Viva no se confundirían en la cuenta corriente con posibles recursos preexistentes".

"Por último, se trataba de una organización sin fines de lucro que se había registrado y había sido autorizada por el SERVEL para hacer campaña por el Apruebo, razón por la que legalmente estaban autorizados para recibir donaciones, realizar gastos y posteriormente rendirlos ante el servicio electoral", complementó.

Finalmente, remarcó que "la sección de la página web para realizar donaciones online se limitó a indicar que las donaciones son para la campaña Aprueba x Chile sin señalar específicamente qué organización social de la campaña sería la receptora, administradora y rendidora del ingreso y gasto electoral correspondiente".

"Por lo tanto, los ciudadanos y ciudadanas que donaron por esta vía no tenían cómo saber que Democracia Viva sería la organización social de la campaña Aprueba x Chile que administraría y luego rendiría los recursos donados”, sentenció.

