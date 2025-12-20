Democracia Cristiana pone bajo la lupa iniciativa de captación de profesionales del próximo gobierno

La Democracia Cristiana abrió un nuevo flanco de cuestionamiento al presidente electo José Antonio Kast, luego de que su bancada de diputados solicitara a la Contraloría General de la República y al Servicio Civil pronunciarse sobre la legalidad del programa “Futuro Público”, impulsado por su equipo de transición. La iniciativa busca reclutar a profesionales menores de 35 años para capacitarlos y conformar una base de datos disponible para el próximo gobierno.

Desde la colectividad manifestaron preocupación por el mecanismo utilizado, señalando que no se ajustaría a las normas que regulan el ingreso al servicio público. El jefe de bancada DC, Héctor Barría, sostuvo que el Estado cuenta con procesos de selección “rigurosos e imparciales”, administrados por el Servicio Civil, y que cualquier vía paralela podría vulnerar dichos principios.

En ese sentido, el parlamentario advirtió que el programa podría transmitir una señal equivocada respecto de la meritocracia y la igualdad de oportunidades en el aparato estatal. A juicio de la DC, la iniciativa podría interpretarse como una forma de reclutamiento político más que como un proceso orientado exclusivamente a la idoneidad profesional.

Por ello, la bancada solicitó que los organismos competentes determinen si el programa se ajusta al ordenamiento jurídico vigente y si corresponde a un mecanismo válido de vinculación con la administración pública. El pronunciamiento de Contraloría y del Servicio Civil será clave para despejar las dudas planteadas y fijar criterios de cara al inicio del próximo gobierno.

PURANOTICIA