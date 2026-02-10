Delitos aumentaron un 15,2% en 2025 impulsados por fuerte alza de ciberdelitos, según Fiscalía

El boletín estadístico anual de la Fiscalía Nacional mostró que en 2025 se registraron 250 mil delitos más que el 2024, esto es, un aumento del 15,2%.

Según consigna La Tercera, este incremento se debe al aumento de los ciberdelitos, en específico el “uso malicioso de tarjeta, clave o dispositivo financiero”, el cual subió en un 205% comparado a 2024.

La gerenta de la División de Estudios del Ministerio Público, Ana María Morales, explicó que el uso malicioso de una tarjeta, a diferencia del uso fraudulento, “supone una acción para efectos de defraudar un banco, por ejemplo, negar compras o usar tarjetas bloqueadas”, mientras que el uso fraudulento “es un uso no autorizado por un tercero”.

Morales también indicó que el incremento de este delito se debe, en parte, a la aplicación de la nueva Ley 21.673, que estableció que para restituir el dinero tras ocurrido el delito se debía hacer una denuncia a la Fiscalía. Por lo mismo, afirmó que “hay un reconocimiento de una ‘cifra negra’ que antes no se denunciaba y, junto a ello, un aumento real de este tipo de delitos”.

Esto también significó que hubiera una adición significativa al número de imputados desconocidos registrados en 2025, los cuales aumentaron en un 22% en comparación al año anterior. Los imputados desconocidos para los delitos de leyes especiales -entre los cuales se encuentra el uso malicioso de tarjeta- fueron los más altos entre todos los ilícitos registrados durante el año pasado, con un total de más de 300.000.

BAJARON LOS HOMICIDIOS

De cualquier forma, no todos los delitos registrados tuvieron un incremento. El uso fraudulento de tarjetas o medios de pago disminuyó en un 86%, como también el robo con intimidación en un 13,8% y los homicidios en un 1,7%.

Sobre estos últimos, el boletín del Ministerio Público especifica que en los datos no se distingue entre homicidios frustrados, tentados o consumados, ya que todos están agrupados en la misma categoría.

Esta reducción, según se desglosa en el boletín, “se explica principalmente por los delitos de ‘homicidios’, con una disminución de 77 hechos y ‘homicidio calificado’, con una reducción de 17 delitos.

Por otra parte, los principales aumentos en los ingresos de delitos de esta categoría se presentan en los de ‘auxilio al suicidio’ que aumenta en 22 -equivalente a +22%- y ‘parricidio’ que aumenta en 15 delitos”. Asimismo, el Ministerio Público registró un total de 4.332 víctimas de homicidio durante el año pasado.

En este apartado, la Región Metropolitana destacó por sobre las demás regiones del país. Según el balance, esta abarcó el 46% de las víctimas registradas por este delito, siendo el sector sur -que integra a las comunas de La Pintana, San Miguel, Puente Alto, Lo Espejo, entre otras- el que sumó más perjudicados, con 837.

La cifra en el apartado de homicidios, en cualquier caso, es de las más bajas en lo que respecta a víctimas. En este fue ampliamente superado por el delito de robos no violentos -con 195.430 perjudicados-, robos -con 134.660- y los delitos de leyes especiales, los cuales lideraron la lista con casi 400.000.

