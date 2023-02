Delincuentes robaron un auto y una bicicleta desde el garage de una casa en Ñuñoa

Carabineros investiga el robo perpetrado por un grupo de delincuentes en un domicilio ubicado en la comuna de Ñuñoa.

Acorde a la indagatoria, los antisociales ingresaron por el portón principal de la vivienda y se dirigieron al garage, desde donde sustrajeron un vehículo y una bicicleta.

La casa estaba habitada por una familia que no se percató del ilícito, ya que los desconocidos se mantuvieron en el exterior.

Las víctimas descubrieron la situación después de sentir el ruido de un automóvil durante la huida de los ladrones, cuyo paradero es desconocido.

El teniente José Illanes Chávez, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Oriente, explicó que "hasta el momento no se encuentra determinada la cantidad de estos (sujetos), ya que las cámaras de seguridad del lugar no se encuentran grabando y no hay testigos del hecho al momento de la investigación".

"Solamente fue en el patio de la casa, específicamente en un garage que tenía el domicilio. Ingresaron a éste sin forzar ningún tipo de puertas e ingresaron al vehículo y lo sustrajeron del lugar, no habiendo víctimas al momento, con lesiones", detalló.

PURANOTICIA