Delincuentes robaron camión y luego lo abandonaron en Costanera Norte: sistema cortacorriente habría frustrado el delito

Al menos cuatro delincuentes armados interceptaron y robaron un camión en la comuna de Renca, región Metropolitana.

El hecho ocurrió la mañana de este martes, cuando los antisociales intimidaron al conductor y al peoneta para sustraer el vehículo que cargaba productos de la empresa PF. Sin embargo, terminaron abandonando la máquina en la Costanera Norte, presuntamente por el sistema cortacorriente.

Según narró el capitán Álvaro Muñoz Díaz, de la 26° Comisaría de Pudahuel, "a la Subcomisaría Lo Velásquez, de la comuna de Renca, llegó el peoneta de un camión que transportaba productos de la empresa PF".

"Él señala que momentos antes, en el cruce Miraflores, un vehículo color negro habría interceptado el camión y se habrían bajado cuatro individuos con armas de fuego, que habrían amenazado al conductor y al peoneta, y se habrían llevado el camión", agregó.

Respecto a las razones por las cuales quedó abandonada la máquina, el capitán explicó que "es materia de investigación. Al parecer, lo que me dice la SIP de la 7° Comisaría, es que podría tener cortacorriente el camión, y se habría quedado en este lugar sin poder llevárselo".

Aún no está claro si los antisociales sustrajeron la carga del vehículo. "Se encuentra un candado de la puerta. Y al hacerle un poco de presión no se podría abrir. Entonces, se tiene que esperar la instrucción de la Fiscalía para ver si se abre o no", consignó Muñoz.

Se desconoce el paradero de los individuos, mientras que los funcionarios policiales están empadronando testigos para recabar más antecedentes de lo ocurrido.

