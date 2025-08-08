Delincuentes robaron artículos electrónicos y otras especies desde la casa de la Subsecretaria del Patrimonio Cultural en Providencia

La subsecretaria del Patrimonio Cultural, Carolina Pérez Dattari, fue víctima de un robo cometido por desconocidos en su domicilio ubicado en la comuna de Providencia, el cual se encontraba sin moradores al momento del ilícito.

De acuerdo a los antecedentes entregados por Carabineros, el robo ocurrió la noche de este jueves en un inmueble ubicado en la intersección de calles Guillermo Edwards con Luis Thayer Ojeda, lugar hasta donde concurrió personal policial.

El teniente Nicolás Painepi, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Oriente, señaló que “el personal policial tomó conocimiento que acá en la comuna de Providencia había sido afectado el domicilio de la Subsecretaria de Patrimonio Cultural”.

El oficial de la policía uniformada indicó que la funcionaria de Gobierno sufrió “un robo de especies que se encuentran dentro del inmueble" y que "al momento de la ocurrencia de los hechos no se encontraban moradores dentro del inmueble“.

La Fiscalía Metropolitana Oriente tomó conocimiento del robo y dispuso el trabajo OS9 y Labocar, unidades que se encuentran periciando el sitio suceso.

Por último, se estableció que los delincuentes sustrajeron artículos electrónicos y otras especies de valor, las cuales aún no han sido avaluadas por la víctima.

PURANOTICIA