Delincuentes roban electrodomésticos y un automóvil desde la casa del diputado Hernán Palma en Peñalolén: "Basta de impunidad"

El diputado independiente Hernán Palma denunció un robo al interior de su vivienda ubicada en la comuna de Peñalolén, donde desconocidos sustrajeron el vehículo de su pareja y varias especies avaluadas en 8 millones de pesos.

De acuerdo a la denuncia recibida por Carabineros, el robo quedó al descubierto cerca de las 22:00 horas de este domingo cuando el parlamentario llegó a su domicilio y encontró la reja forzada y el interior de la vivienda completamente desordenado.

"Acabo de llegar a mi casa, luego de mis actividades, y la encontré desvalijada. Se llevaron el auto de mi pareja y varios electrodomésticos", denunció el diputado en su cuenta en X, junto con imágenes del desorden dejado por los delincuentes.

"No es la primera vez que sufro este desastre durante este semestre. Mi oficina distrital fue vandalizada cinco veces, siendo la ultima durante esta semana. Ahora estoy con Carabineros haciendo los trámites. ¡Basta de impunidad!", cerró.

El caso quedó a cargo del OS9 de Carabineros y los peritajes fueron realizados por efectivos del Laboratorio de Criminalística (Labocar).

