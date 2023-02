Delincuentes realizaron forados en la Usach para ingresar a robar en ferretería de Estación Central: monto está avaluado en $500 millones

Una ferretería ubicada en Estación Central sufrió un millonario robo luego que sujetos ingresaran realizando forados desde la Universidad de Santiago (Usach), ubicada a un costado de la tienda.

Carabineros acudió al lugar tras una denuncia realizada a las 02:00 horas de este lunes, en donde se señalaba que desconocidos habrían forzado el portón principal de la tienda Huafan, ubicada en Alameda 3757.

Según información preliminar, los sujetos se llevaron herramientas, $40.000.000 en efectivo y $20.000.000 en documentación mercantil, para luego darse a la fuga. Además, aprovecharon de llevarse objetos desde la casa de estudios.

Se estima que lo sustraído está avaluado en $500.000.000. En conversación con radio Biobío, el dueño de la ferretería señaló que "antes no había robos, todo tranquilo… En estos dos años, me roban, me roban, me roban".

Por su parte, el trabajador Miguel Allard comentó que los delincuentes "atravesaron todos los muros de un grosor significativo… No se ve por fuera, se metieron por el costado, tuvieron el tiempo necesario".

Por el momento, se desconoce el paradero de las personas que habrían cometido el robo. Sin embargo, el lugar cuenta con sistema de seguridad y cámaras de vigilancia que podrán ser utilizadas en la investigación.

(Imagen: Captura pantalla CHV)

PURANOTICIA