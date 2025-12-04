Delincuentes protagonizaron violento asalto en mall de Maipú: realizaron disparos y apuntaron a clientes

Delincuentes cometieron un violento asalto en el centro comercial "Midmall" de la comuna de Maipú, región Metropolitana.

Cerca de 10 sujetos vestidos con overoles blancos percutaron disparos al aire y apuntaron con sus armas a los clientes que se encontraban en el recinto.

La banda delictual habría robado en tres tiendas, sin registrarse heridos por este hecho.

Al momento de su huida, lanzaron "miguelitos" en las principales vías de salida del recinto.

El jefe comercial de Midmall, Ignacio Morales, declaró que el robo ocurrió a "plena luz del día, a las 3 de la tarde, más de 10 personas, con overol, tres autos, robo armado. Es muy preocupante".

El trabajador indicó que nunca antes había sufrido un hecho de esas características. "El mechero convencional está en todos lados, pero este tipo de hechos, así de agresivos, es primera vez".

"Gracias a Dios, no hay ninguna persona herida, solo asustadas con crisis de pánico. Lo normal dentro de una situación de este tipo, lo estamos manejando de la mejor manera", cerró.

(Imagen referencial)

