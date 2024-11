Delincuentes hicieron explotar cajero automático en minimarket de la ruta 68 en Pudahuel, pero no lograron sustraer el dinero

Un nuevo robo de cajero automático con el método de saturación por gas se registró anoche en la región Metropolitana, esta vez en la comuna de Pudahuel, donde una banda de delincuentes hizo explotar dos dispensadores de dinero al interior de un minimarket ubicado en la ruta 68 que conecta con la región de Valparaíso.

El hecho se produjo alrededor de las 22:40 horas de este domingo, cuando al menos 10 sujetos a bordo de dos vehículos llegaron hasta el lugar, amenazaron con sus armas a los trabajadores y efectuaron la explosión al interior del establecimiento.

Sin embargo, los antisociales no lograron apoderarse de las gavetas con dinero y se dieron a la fuga, arrojando "miguelitos" en la carretera y levantando una barricada.

Además, los delincuentes abandonaron un automóvil de marca Audi, sin su respectiva patente, junto a los cilindros de gas utilizados durante el robo frustrado.

"La explosión se llevó a cabo, pero no obstante a ello fue frustrado porque la magnitud de la explosión generó que los mismos antisociales tuvieran que salir del lugar por las llamas", informó el teniente Manuel Narváez, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Occidente de Carabineros.

"No hubo acceso a las gavetas, la bóveda propiamente tal de los cajeros no fue afectada, pero todo el sistema electrónico sí", añadió el oficial, quien también indicó que no hay lesionados ni detenidos por este hecho, pero sí graves daños en el local.

La Fiscalía local de Pudahuel dispuso que la investigación quede a cargo del OS9 y el Labocar, que ya realizó peritajes en el lugar. Aún no hay detenidos por este hecho. De igual forma, se confirmó que el vehículo abandonado tenía encargo por robo.

PURANOTICIA