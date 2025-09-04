Delincuentes golpearon y maniataron a familia en su propia casa en Maipú: persecución de vecinos derivó en accidente de la banda

Dos delincuentes asaltaron a una familia en su domicilio en la comuna de Maipú, y escaparon con diversas especies de valor y dos cachorros de raza, a los que posteriormente abandonaron tras ser perseguidos por los vecinos.

No hubo detenidos ni heridos, aunque las víctimas fueron golpeadas al interior de su propia casa ubicada en la calle Kilimanjaro, en la villa Blanco Encalada, hasta donde llegaron los delincuentes armados a bordo de una camioneta robada.

Allí, dos antisociales ingresaron a la vivienda y un tercero quedó al volante. Al interior del inmueble, sorprendieron a cuatro adultos y dos jóvenes de 15 años, los amenazaron y maniataron para luego sustraer especies y dinero por un monto de 6 millones de pesos. Luego escaparon en la camioneta que los esperaba en el exterior.

Sin embargo, los vecinos que se dieron cuenta de esta situación iniciaron una persecución que terminó en Libertad con General San Martín, donde la banda de antisociales chocó contra el vehículo de otra familia. Los sujetos siguieron con su fuga a pie y abandonaron las especies robadas, incluidos los cachorros.

El capitán Ignacio Bravo, de la Prefectura Santiago Rinconada, indicó que "vecinos iniciaron una persecución por diferentes arterias y el vehículo termina colisionando en Libertad con San Martín. Se mantienen las especies del robo al interior del móvil".

Por instrucciones de la Fiscalía Metropolitana Occidente, el caso quedó a cargo de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la Policía de Investigaciones.

PURANOTICIA