Delincuentes de entre 14 y 18 años fueron detenidos tras protagonizar encerrona en La Reina

Cuatro jóvenes fueron detenidos tras perpetrar una encerrona en La Reina.

La banda abordó a un hombre que se desplazaba por las calles Lynch Sur con Francisco de Villagra, con el fin de sustraer su vehículo.

Mediante la intimidación con armas de fuego, obligaron a la víctima a entregar el auto.

Además, lo golpearon en la cabeza con la empuñadura de una pistola.

Posteriormente, se dieron a la fuga. Sin embargo, los asaltantes no pensaron jamás que el vehículo contaba con el sistema de corta-corriente, accesorio que provoca que éste no arranque si no está cerca de un pequeño control.

En esa línea, a sólo 150 metros de distancia, el automóvil quedó detenido, por lo que pudo ser recuperado rápidamente.

La situación fue advertida por el afectado a Carabineros de la 16ª Comisaría de La Reina, quienes acompañados de personal municipal comenzaron un patrullaje por el sector.

Así fue como dieron con el grupo en la intersección de Av. Tobalaba con José Arrieta.

Se trataba de dos jóvenes de 18 años, uno de 17 años y otro de tan solo 14 años. Entre sus pertenencias se encontraron una pistola a fogueo y otra de juguete, además de un cuchillo. Todos fueron puestos a disposición de la justicia.

En tanto, la víctima fue trasladada hasta el SAPU de La Reina, donde constató lesiones por una "contusión leve en región frontal".

