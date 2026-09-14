Delincuentes asesinan a hombre que elevaba un volantín junto a sus padres en Colina: intentaron robarle una cadena de oro

Un hombre 30 años fue asesinado de un disparo mientras elevaba un volantín junto a sus padres en la comuna de Colina . Los delincuentes intentaron robarle una cadena de oro.

El crimen ocurrió en un sitio eriazo ubicado en el sector de calle Pedro Lira con San Mateo, donde el grupo familiar fue abordado por al menos dos sujetos armados.

La víctima opuso resistencia y recibió un disparo en el abdomen que le provocó la muerte en un recinto asistencial de la comuna, mientras que los antisociales se dieron a la fuga. Al lugar concurrió Carabineros.

El capitán Juan Delgado, del Labocar, señaló que "mientras un grupo familiar se encontraba encumbrando volantines habrían sido abordados por sujetos desconocidos, quienes en un intento de efectuar robo de especies y frente a la oposición de las víctimas habría recibido disparos".

Los antecedentes del caso fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, que dispuso que la investigación quede a cargo del OS9 y el Labocar de Carabineros.

PURANOTICIA