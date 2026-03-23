Delincuentes asaltaron camión de empresa de transportes de valores en Puente Alto: se llevaron $150 millones

Un camión de valores que llevaba la recaudación de la línea 4 del Metro de Santiago, fue asaltado la tarde de este lunes en Puente Alto. Los antisociales se habrían llevado cerca de $150 millones de pesos.

Según información policial, el vehículo mientras trasladaba la recaudación de la Línea 4 (tramo Vicuña Mackenna-Plaza Puente Alto), fue interceptado en calle Domingo Tocornal, frente al colegio Tupahue.

En ese lugar, una camioneta Peugeot Partner blanca les bloqueó el paso. Del vehículo descendieron dos sujetos que intimidaron a los dos ocupantes del camión Brinks con un arma de fuego, abordaron el vehículo y sustrajeron el dinero junto a un chaleco antibalas.

Posteriormente, las víctimas fueron trasladadas a calle Don José Miguel, donde los delincuentes las abandonaron tras quitarles sus teléfonos celulares.

En el lugar no se efectuaron disparos; sin embargo, el acompañante del conductor resultó con una lesión en la cabeza tras ser golpeado con el armamento.

Tras el asalto, los delincuentes huyeron rápidamente con el botín y los elementos sustraídos, sin que hasta el momento hayan sido identificados.

Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra periciando la camioneta blanca Peugeot Partner blanca, además de revisar las cámaras de seguridad del sector.

(Imagen: 24 Horas)

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