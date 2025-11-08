Delincuentes asaltan tienda en Mall Arauco Maipú y huyen en vehículo clonado

Una tarde de tensión se vivió este sábado en el Mall Arauco Maipú, luego de que un grupo de delincuentes protagonizara un violento asalto al interior de una tienda Ripley. El hecho generó pánico entre los clientes y trabajadores del recinto comercial de la Región Metropolitana.

Según los primeros antecedentes policiales, los individuos ingresaron al local intimidando al personal con un arma a fogueo, para luego sustraer una cantidad indeterminada de perfumes de distintas marcas.

Tras concretar el robo, los asaltantes huyeron a bordo de un vehículo rojo que, de acuerdo con la información preliminar, correspondería a un modelo MG. Sin embargo, la patente registrada coincide con un Chevrolet Prisma, lo que hace presumir que el móvil podría haber sido clonado.

El escape se produjo a gran velocidad por avenida Pajaritos, en dirección contraria al tránsito, y continuó por Américo Vespucio hacia la comuna de Pudahuel, donde finalmente se perdió su rastro.

Carabineros mantiene las diligencias para dar con los responsables y revisar las cámaras de seguridad del centro comercial y de las autopistas.

