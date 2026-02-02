Delincuentes armados y vestidos con overoles robaron más de $50 millones en celulares en Maipú

Un grupo de seis sujetos protagonizó un violento robo en una tienda de WOM, agrediendo a los clientes que se encontraban a esa hora el local y sembrando temor en plena Gran Avenida, cerca de Departamental en la comuna de San Miguel.

El atraco se produjo cerca de las 11:00 horas, cuando los delincuentes llegaron en dos vehículos hasta la sucursal.

El fiscal Juan Cheuquiante relató que los sujetos, “portando armas aparentemente de fuego y vestidos con overol, entraron al inmueble e intimidan a las víctimas golpeando a algunas de ellas que están lesionadas en este momento, para luego revisar las dependencias del lugar”.

El persecutor confirmó que se trata de un caso de robo con violencia y que las indagatorias buscan establecer la identidad y paradero de los responsables.

En el recinto había entre 20 y 25 personas, entre trabajadores y clientes. La banda sustrajo equipos celulares cuyo avalúo preliminar alcanza los $50 millones.

Tras el robo, los asaltantes escaparon en los mismos vehículos con los que llegaron y hasta ahora no han sido detenidos. Por instrucción de la Fiscalía, la Policía de Investigaciones quedó a cargo de las diligencias.

