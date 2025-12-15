Delincuente muere baleado tras frustrado asalto a la salida de un banco en La Cisterna

Un delincuente falleció tras ser baleado en medio de un robo frustrado en la comuna de La Cisterna, región Metropolitana.

El hecho ocurrió a eso de las 15:14 horas, cuando personal de Carabineros llegó hasta Avenida Las Brisas tras un comunicado radial emanado desde la Central de Comunicaciones, que alertaba sobre la presencia de disparos en el sector y una persona herida por impacto balístico.

En el lugar, los uniformados constataron que en el asiento del conductor de un furgón se encontraba un hombre adulto, de identidad aún no determinada (NN), quien presentaba a simple vista un impacto balístico en la cabeza y otro en el tórax, sin signos vitales.

De acuerdo con los primeros antecedentes, momentos antes las víctimas habrían salido desde un ServiEstado del sector portando dinero en efectivo, instancia en la cual habrían sido interceptadas por tres sujetos con la finalidad de cometer un robo.

En ese contexto, un tercer individuo, habría efectuado aproximadamente tres disparos, presuntamente en defensa de las víctimas.

El fiscal José Manuel Mac-Namara, Fiscalía Sur, relató que durante el atraco hubo un forcejeo entre los asaltantes y una de las víctimas, quien recibió dos puñaladas.

"Un tercero, que circulaba por el lugar en su vehículo con un arma que tenía inscrita, la saca con la finalidad de defender a la víctima y efectúa dos disparos en contra" del delincuente que resultó muerto.

"La persona que realiza los disparos va a quedar apercibida en este momento. Si bien es cierto que él no tenía autorización para el porte del arma, sí tenía el arma legalmente inscrita, (...) estaríamos en presencia de una legítima defensa de terceros, por lo cual quedaría en calidad de testigo", añadió.

