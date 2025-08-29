Delincuente muere atropellado tras intentar un asalto al interior de micro en La Cisterna

Un sujeto que intentó robar a una mujer a bordo de un bus del Sistema RED murió tras saltar de la máquina y ser atropellado por las ruedas del mismo transporte.

Los pasajeros encararon al delincuente, quien forzó una de las puertas de la máquina y se lanzó hacia la calle con el bus en pleno movimiento.

El hecho ocurrió en Gran Avenida con El Parrón, comuna de La Cisterna, al interior de un bus del recorrido 271, donde un sujeto intentó robar la cartera a una mujer. Al verse confrontado por los pasajeros, saltó de la máquina y murió atropellado.

El teniente Manuel Vergara, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Sur de Carabineros, explicó sobre el procedimiento que "mediante la fuerza abre la puerta del costado medio del bus, saltando en movimiento, golpeándose con un poste de alumbrado público y por inercia su caída hacia las ruedas del mismo bus".

El fallecido era un hombre chileno de unos 57 años sin antecedentes penales.

