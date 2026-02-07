Delegados Presidenciales: el perfil de las autoridades que representarán al Ejecutivo en regiones

El Gobierno entrante dio a conocer la tarde de este Sábado la nómina de Delegados Presidenciales, autoridades que asumirán la representación directa del Ejecutivo en las distintas regiones del país, con el objetivo de fortalecer la coordinación territorial, la seguridad pública y la gestión interinstitucional.

Entre los designados figura Cristián Sayes, ingeniero comercial de la Universidad de Tarapacá, con diplomado en Marketing y Ventas de la Universidad Adolfo Ibáñez, quien cuenta con experiencia como Seremi y en cargos directivos del sector privado. Junto a él, destaca Adriana Tapia, magíster en Pedagogía Universitaria, exdirectora del Servicio de Salud Iquique y ex Seremi de Salud de Tarapacá, con una amplia trayectoria en el ámbito sanitario y público.

En la zona norte también se suma Katherine López, con experiencia como gobernadora provincial de Antofagasta y consejera regional, además de trayectoria en recursos humanos y administración. A ella se añade Sofía Cid, ingeniera comercial y ex diputada de la República, quien también se desempeñó como Seremi de Economía y consejera regional de Atacama.

En otras regiones fue designado Víctor Pino, ingeniero comercial y administrador de empresas, ex diputado de la República, con experiencia tanto en el sector público como privado. Asimismo, Manuel Millones, magíster en Ciencias Políticas, ex consejero regional de Valparaíso, aportará su conocimiento en gobernanza pública y desarrollo regional.

La nómina también incluye a Germán Codina, exalcalde y exconcejal de Puente Alto, con estudios en ciencia política y urbanismo, y a Susana Pinto, MBA, quien ha ejercido como coordinadora territorial del Senado y jefa de gabinete del exintendente de O’Higgins, con sólida experiencia en gestión política regional.

En la zona centro-sur se designó a Juan Eduardo Prieto, ingeniero comercial, ex Seremi de Desarrollo Social, intendente del Maule y delegado presidencial regional, consolidando una trayectoria ligada a la administración pública. También se suma Diego Sepúlveda, abogado, académico universitario y ex jefe jurídico de la Intendencia del Ñuble, con formación en derecho constitucional.

La lista continúa con Julio Anativa, con experiencia en gestión social en el Gobierno Regional del Biobío y como administrador municipal de Cañete, además de Francisco Ljubetic, incluido en la nómina oficial de delegados presidenciales. En la zona sur, destaca Vicky Carrasco, ex concejal de Valdivia, con experiencia en el área social y coordinación territorial.

Finalmente, se incorporan perfiles técnicos como Cristián Palma, médico psiquiatra, profesional del Servicio de Salud Reloncaví y docente universitario; Luz María Vicuña, abogada y asesora jurídica del Gobierno Regional de Aysén; y Ericka Farías, abogada de la Universidad de los Andes, exdirectora jurídica municipal y gerente de relaciones comunitarias en el sector privado, cerrando una nómina marcada por la diversidad profesional, experiencia pública y conocimiento territorial.

