Delegado Presidencial pide precaución en Halloween por lluvias y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana

El delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, hizo un llamado a la cautela a las familias ante el pronóstico de precipitaciones y tormentas eléctricas en la zona central del país, especialmente en esta noche de Halloween.

"Lo que ha indicado Meteorología es que, sobre todo las precipitaciones y la probabilidad de tormentas eléctricas, se pronuncian más hacia esta tarde noche", dijo en una actividad en a comuna de La Reina.

"Por lo tanto, sabiendo que es un día que muchas personas salen a juntar dulces, quizás hoy hay que salir un poquito más temprano y evitar los riesgos que puede implicar hacerlo más tarde", añadió.

En ese sentido, recalcó que "el llamado es a la prevención, lo más importante para nosotros es cuidar la integridad de la vida de las personas, hoy es un día que hay que llamar a la gente a tener cautela".

La Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por tormentas eléctricas entre las regiones de Coquimbo y del Biobío, con probabilidad de granizos, fenómeno que se extendería hasta la noche del domingo.

El aviso incluye las zonas de precordillera, valles y cordilleras de siete regiones, debido a condiciones de inestabilidad atmosférica. Las tormentas podrían concentrarse en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins, especialmente este sábado en noche de Halloween.

Además, Senapred mantiene la alerta roja en diez comunas de la Región Metropolitana por peligro de remoción en masa tipo aluvión. La medida aplica en San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina.

Finalmente, Senapred declaró alerta amarilla en toda la Región Metropolitana, debido al pronóstico de tormentas eléctricas y precipitaciones vigente entre el viernes 30 de octubre y el domingo 1 de noviembre.

PURANOTICIA