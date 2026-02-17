Delegado Durán evalúa desalojo de toma Santa Rosa en Maipú y anuncia otros en la región Metropolitana

Gonzalo Durán, delegado presidencial de la Región Metropolitana, destacó que el desalojo de la toma Santa Marta en Maipú se ha desarrollado de “manera muy ordenada y tranquila” y adelantó que habrá otros dentro de la Región Metropolitana.

“En relativamente pocas horas ya la totalidad de las familias se han retirado del lugar, a eso de las tres de la tarde ya no quedaba ni una sola familia, y la verdad se desarrolló de manera muy ordenada y tranquila”, comentó Duran en entrevista con Radio Agricultura.

Y agregó que el desalojo “podría demorar yo creo hasta mañana probablemente, pero la parte más compleja, más sensible y que procuramos se hiciera con estricto apego a los derechos, a la dignidad de las personas, fue el retiro de las familias. Eso culminó ayer a eso de dos de la tarde”.

Sobre los incidentes ocurridos, Durán aseguró que fueron “muy acotados”.

“Cuatro o cinco personas más bien vinculadas a intereses relacionados con la administración del espacio. Pero lo cierto es que hoy ya las máquinas están demoliendo, retirando los escombros, así que estamos muy contentos porque se hizo de acuerdo con lo planificado”, agregó.

Sobre el trabajo de maquinaria pesada, el delegado presidencial explicó que “mañana a más tardar ya culminar íntegramente todo ese proceso y si eventualmente se demora un poquito más porque el retiro de escombros es lento y después vamos a hacer una remoción de tierra con el propósito que no sea reutilizado ese espacio físico, debería terminar a más tardar pasado mañana (jueves)”.

En la misma línea, Durán detalló que se realizarán otros desalojos antes de que acabe el Gobierno, entre ellos el de la toma Dignidad en la comuna de La Florida. “Evidentemente van a quedar, van a persistir algunos campamentos, entre otros el nuevo amanecer en la comuna de Cerrillos y le vamos a entregar una completa sistematización de la metodología que hemos trabajado en este periodo”, añadió.

“En nuestra gestión hemos realizado aproximadamente 12 desalojos en distintas comunas de la región, algunos muy grandes y bueno vamos a continuar hasta el último día nuestro gobierno en esa dirección”, apuntó el delegado presidencial.

En la entrevista Durán se refirió, además, a la reunión que sostuvo con el futuro delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina:

“Fue una reunión en que le hicimos entrega de un informe pormenorizado de todas las tareas a las que nos hemos abocado en este período, con recomendaciones, con identificación de los desafíos pendientes, etcétera, y además conversamos de múltiples tareas que son propias de la actividad diaria, entre otras esto mismo de los desalojos", comentó.

PURANOTICIA