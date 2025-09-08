Delegado Durán detalla plan policial para el 11 de septiembre y apunta a "lumpen y grupos delictuales" por incidentes en romería

El delegado presidencial de la región Metropolitana, Gonzalo Durán, informó que se estableció un detallado plan policial para afrontar de la mejor manera la conmemoración del 11 de septiembre y, además, comentó los incidentes ocurridos el domingo, en la romería.

En entrevista con radio Cooperativa, la autoridad destacó que "hay una planificación también muy rigurosa respecto del 11 de septiembre, en que también hay un foco en la conmemoración y hay múltiples actividades".

Advirtió que "hay grupos delictuales que intentan generar incidentes en algunos territorios y esos están bastante identificados: hay una planificación para abordarlos".

Consultado sobre si los lugares identificados son Peñalolén, Villa Francia, Huechuraba, dijo "entre otros". "Son tres lugares tradicionales donde se producen algunos de estos incidentes, pero tenemos identificados algunos más dentro de la región, (...) pero están planificados desde el punto de vista policial".

El delegado presidencial también se refirió a las 57 personas detenidas en la romería hacia el Cementerio General: "Había un monitoreo de la situación de los cuarteles policiales", dijo aludiendo al ataque a la 54ª Comisaría de Huechuraba la noche del jueves.

"Esto lo que busca es afectar las capacidades de las policías para enfrentar la seguridad pública. Aquí no se trata, en mi opinión, de una cuestión política, se trata más bien de grupos delictuales que utilizan estas fechas para intentar mermar la capacidad de las policías", aseguró.

Durán planteó que "en la romería y en otras cosas de este tipo también actúan algunos grupos antisistema, que son grupos muy minoritarios". "Esto se mezcla con lumpen, se mezcla con grupos delictuales, más que crimen organizado".

