Delegado Durán confirma trabajo conjunto de Fiscalía y Carabineros en presunto secuestro de empresario en Quilicura

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, confirmó hoy a los medios de comunicación que la Fiscalía ha ordenado una investigación urgente tras el presunto secuestro de un empresario en la comuna de Quilicura. El caso está siendo dirigido por equipos especializados del OS9 y Labocar de Carabineros.

El incidente ocurrió alrededor del mediodía de este jueves, en la avenida Colorado, donde el representante de la empresa Ceroplas fue interceptado por al menos tres individuos.

Según el relato de testigos, los secuestradores, actuando con armas de fuego, obligaron a la víctima a subir a otro vehículo y se dieron a la fuga en dirección desconocida.

El delegado Durán recalcó la activa participación de las autoridades en el caso, señalando que "están trabajando con el propósito de verificar si efectivamente hay antecedentes que puedan constituir la condición de secuestro". La investigación en curso busca establecer las circunstancias exactas del suceso y dar con el paradero del afectado.

PURANOTICIA