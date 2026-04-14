Delegado Codina destaca entrega semanal de reporte sobre homicidios: "No existía una política para uniformar estos datos"

El delegado presidencial de la región Metropolitana, Germán Codina, valoró la decisión del Ejecutivo de entregar semanalmente un informe sobre los homicidios registrados en el país. La medida, anunciada por la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, arrojó en su primera entrega un total de 21 casos durante la última semana.

Durante una entrevista con radio Agricultura, el representante gubernamental explicó que esta acción evidencia una modificación en la estrategia estatal. Al respecto, argumentó: "Es un esfuerzo que muestra que el Presidente de la República lo que hace es darle prioridad al combate de la violencia y la delincuencia. Porque imagínate que hasta el momento no existía una política para uniformar estos datos".

Profundizando en el escenario previo a este anuncio, la autoridad hizo hincapié en la dispersión de los antecedentes criminales. "Ya existen fuentes diversas, existían instituciones cada una por su cuenta, hablando de los homicidios. Y en realidad, siendo un tema tan sensible, un tema tan complejo y que refleja justamente esa violencia que nosotros queremos que termine en nuestro país, ya porque cuando la gente tiene miedo a ser asesinada, evidentemente está en una situación no solamente de riesgo, sino que afecta la conducta de las personas", aseveró.

Bajo esa misma línea argumentativa, el delegado puso de relieve la necesidad imperiosa de lograr una sinergia entre los distintos organismos del Estado. Sobre este punto, precisó: "El llamado del Ejecutivo a las instituciones a cargo del tema es a articularse y a la ciudadanía darle la información de manera transparente y no que todas las instituciones estén cada una por su cuenta, dando una cifra distinta y generando confusión".

Para concluir su intervención, el funcionario reiteró que el manejo del orden público tiene que posicionarse como un pilar fundamental dentro de la administración gubernamental. "Lo que quiere es que obviamente sea una prioridad del Estado y de las autoridades de las distintas instituciones que no solamente la ciudadanía cuente con información, sino que podamos también obviamente disminuir las cifras", sentenció.

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