Del gremio de las AFP a la banca estatal: Yazigi llega a la vicepresidencia de Banco Estado

La economista Paulina Yazigi, quien habría renunciado a la presidencia de la Asociación de AFP, será designada como vicepresidenta del BancoEstado.

Según consigna El Mercurio, se trata de una posición estratégica en una de las empresas públicas de mayor envergadura —junto con Codelco y Enap—, y que suele ocupar los primeros puestos entre aquellas que realizan importantes aportes al fisco cada año.

En este cargo, Yazigi acompañará a quien sería nombrado como presidente, el ex-Citibank y exsuperintendente de Bancos e Instituciones Financieras (Sbif, actual CMF), Mario Farren. El economista ha colaborado estrechamente desde el período de campaña con el Presidente electo, José Antonio Kast, en la definición de una agenda vinculada con el sector financiero.

De acuerdo con el último informe de la Comisión para la Fijación de las Remuneraciones que opera bajo el alero del Ministerio de Hacienda, la vicepresidenta de BancoEstado percibirá una remuneración de $16,5 millones mensuales por su trabajo, a partir de marzo. El Presidente, en tanto, recibirá $17,3 millones.

Desde marzo de 2023, Paulina Yazigi se desempeña como presidenta de la Asociación de AFP, gremio que agrupa a los principales actores de la industria, con excepción de “Uno”. Aunque formalmente no se ha materializado su salida, a mediados de enero confirmó su renuncia al cargo.

Por entonces no entregó motivos de la dimisión, aunque manifestó que seguiría “aportando a las políticas públicas de nuestro país para contribuir, desde donde me corresponda, a un Chile mejor”. En su entorno plantean que, más allá de un ofrecimiento puntual, Yazigi veía su paso por el gremio como un ciclo cerrado.

Yazigi es economista de la Pontificia Universidad Católica, con un posgrado en la New York University. Justo antes de llegar a la Asociación de AFP pasó por uno de sus cargos más relevantes en el sector público: entre octubre de 2021 y diciembre de 2022 se desempeñó como gerenta de la División de Mercados Financieros del Banco Central. Antes de eso fue, durante tres años (2018-2021), consejera del Comité Financiero de los Fondos Soberanos del Ministerio de Hacienda.

En el sector privado pasó por BBVA, Compass Group, IM Trust y Credicorp Capital. También fue directora de la Bolsa Electrónica de Chile y Redbanc.

