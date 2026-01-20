Definición judicial clave de este martes marcará el futuro del caso Monsalve

Una definición clave para el futuro judicial del exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve se adoptará este martes, cuando el Séptimo Juzgado de Garantía revise las solicitudes pendientes en la causa por delitos sexuales que enfrenta.

En la audiencia, el tribunal deberá resolver la petición presentada por la defensa del exsubsecretario para reabrir diligencias investigativas, mientras que la parte querellante insistirá en que el proceso avance hacia la etapa acusatoria, lo que abriría el camino a un eventual juicio oral.

El abogado defensor Víctor Providel busca que se retome la investigación, argumentando que ya expiró el plazo legal con el que contaba el Ministerio Público para formular acusación por los delitos imputados —abuso sexual y violación— presuntamente cometidos en contra de una subalterna. En ese marco, la defensa ingresó una solicitud para que se autoricen diligencias que fueron rechazadas durante la etapa investigativa, las que, a su juicio, permitirían acreditar la inocencia de Monsalve y justificar la apertura de un nuevo plazo de indagación.

El escenario que se abra tras la audiencia contempla dos caminos posibles. Si el tribunal acoge la solicitud de la defensa, la causa podría retroceder a una fase investigativa antes de la preparación del juicio oral. En cambio, si la petición es rechazada, el proceso avanzaría a la etapa acusatoria, seguida de la preparación de juicio y, posteriormente, del juicio oral propiamente tal.

Desde la parte querellante, la abogada de la presunta víctima, María Elena Santibáñez, ya manifestó que no solicitarán la reapertura de la investigación y que esperan que la causa continúe su curso hacia la fase acusatoria.

La resolución que adopte el tribunal en esta audiencia será determinante para definir el rumbo del proceso judicial que enfrenta el exsubsecretario.

