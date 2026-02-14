Déficit estructural de 2025 llega a 3,6% del PIB y marca un récord histórico

El Informe de Finanzas Públicas (IFP) correspondiente al cuarto trimestre de 2025, elaborado por la Dirección de Presupuestos (Dipres), reveló que el déficit fiscal estructural del año pasado cerró en un 3,6% del Producto Interno Bruto, equivalente a unos US$13.200 millones, marcando un récord histórico para periodos sin crisis económica.

El resultado superó ampliamente todas las proyecciones, incluyendo la estimación de 3% realizada hace dos semanas por el ministro de Hacienda, Nicolás Grau. De esta forma, se confirma un delicado escenario para las finanzas públicas, que deberá enfrentar el próximo gobierno encabezado por José Antonio Kast.

Asimismo, la cifra excede en más de dos puntos porcentuales la meta original de 1,1% fijada en la Ley de Presupuestos 2025, consolidando el tercer incumplimiento consecutivo de la regla fiscal autoimpuesta por la actual administración, tras los desvíos registrados en 2023, 2024 y 2025.

Según consignó La Tercera, este nivel de déficit constituye la mayor desviación desde la creación de la regla de balance estructural sin que haya mediado una crisis. En ese contexto, el exdirector de Presupuestos Matías Acevedo advirtió que el desequilibrio se arrastrará hacia 2026, año para el cual hoy se proyecta un déficit efectivo de -1,8% del PIB y un déficit estructural de -2,7%.

Acevedo agregó que solo 0,6 puntos del déficit de 2025 se explican por factores cíclicos, asociados al precio del cobre, subrayando que el problema de fondo es estructural. “Estamos hablando de casi dos puntos del PIB por sobre la meta presentada en el Presupuesto 2025”, sostuvo, reforzando las alertas sobre la sostenibilidad fiscal de mediano plazo.

PURANOTICIA