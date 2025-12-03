Defensoría se querella contra Mejor Niñez por riña en centro de protección que terminó con adolescente gravemente herido

La Defensoría de los Derechos de la Niñez interpuso una querella criminal ante el 7º Juzgado de Garantía de Santiago, en contra del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez), por sus eventuales responsabilidades en la comisión del delito de homicidio simple, en grado de frustrado, tras los hechos ocurridos en octubre pasado en una residencia de protección en la comuna de Santiago, siendo declarada admisible por el Tribunal.

La acción se fundamenta en lo ocurrido el 16 de octubre pasado, donde un adolescente de 15 años resultara gravemente herido producto del ataque perpetrado por otro joven al interior de una residencia de protección administrada por la Fundación Chilena para la Discapacidad.

La persona sufrió tres heridas graves en el torso que pusieron en riesgo su vida y le ocasionaron secuelas neuromotoras permanentes.

La querella sostiene que este resultado era previsible y evitable, y que las autoridades omitieron ejercer las acciones legales y administrativas que les correspondían en su calidad de garantes.

La Defensoría de la Niñez expone que, desde noviembre de 2023, se ha advertido de manera reiterada a las autoridades respecto a graves vulneraciones de derechos en residencias administradas por la misma fundación, incluida aquella donde sucedieron los hechos.

Sin embargo, pese a las continuas alertas, fiscalizaciones negativas y sanciones previas, las residencias han continuado funcionando y recibiendo ingresos de nuevos adolescentes.

Entre las irregularidades detectadas se encuentran: infraestructura peligrosa, ausencia de personal capacitado, malos tratos, omisión de denuncias, violencia entre pares, transgresiones sexuales y presencia de armas.

La Defensoría de la Niñez reafirmó que esta acción busca responsabilizar penalmente a quienes, teniendo el deber legal de proteger, han omitido actuar, exponiendo a adolescentes a riesgos graves y permanentes.

