Defensoría de la Niñez interpone recurso de protección contra Dorothy Pérez por solicitud de datos de menores trans

La Defensoría de la Niñez interpuso un recurso de protección contra la contralora Dorothy Pérez para evitar el acceso a datos sensibles de niñas, niños y adolescentes trans en manos del Ministerio de Salud (Minsal), para fiscalizar recursos públicos.

De acuerdo a la presentación ingresada en la Corte de Santiago, la solicitud de la Contraloría infringe leyes nacionales e instrumentos internacionales ratificados por Chile que tienen rango constitucional.

El director de la Defensoría de la Niñez, Anuar Quesille, apunta a que la decisión de acceder a los datos no consideró los tratados y convenciones que protegen el bien superior de los niños, niñas y adolescentes.

Y afirma que la contralora actuó “desconociendo la recurrida lo que la doctrina y los Tribunales de Justicia han denominado como el “control de convencionalidad”.

En el recurso presentado se argumenta que “tanto los órganos de la administración de justicia y demás autoridades públicas – como lo es la Contraloría General de República- tienen el deber de realizar un examen de compatibilidad entre el acto -en este caso la solicitud de información contenida en los Oficios individualizados- y las normas nacionales y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sus Protocolos adicionales, la Jurisprudencia de la Corte Interamericana y demás instrumentos del Sistema”.

Además, se indica que la revelación de la información produce una “amenaza de vulneración de garantías constitucionales, y en particular el peligro real e inminente de dicha afectación a la integridad psíquica, la igualdad en la ley y vida privada de (...) y de los niños, niñas y adolescentes (...) constituyendo la entrega de la (...) al órgano contralor por sí misma ya una vulneración a dichos derechos”.

En la solicitud enviada por Pérez al Minsal se pide números de RUT, nombre social y registral, identidad de género, fecha de nacimiento, ingreso y egreso del programa, el hospital donde se trata él o la menor de edad y la vigencia del servicio.

En el libelo de control constitucional, Quesille solicitó que el tribunal de alzada decrete una Orden de No Innovar (ONI), con el fin de paralizar los efectos del oficio enviado por Pérez al Minsal.

