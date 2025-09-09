Defensoría de la Niñez expone a presidenciables medidas clave para la protección de NNA

La Defensoría de la Niñez elaboró un informe detallado que busca poner la protección de los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) en el centro de la campaña presidencial. El documento, que reúne antecedentes y análisis clave del servicio, será entregado a los aspirantes a La Moneda con el objetivo de que sus propuestas incorporen una visión de largo plazo sobre la niñez. El Defensor Anuar Quesille ya sostuvo el primer encuentro para entregar el informe al candidato independiente Marco Enríquez-Ominami, y se espera que continúe con el resto de los postulantes.

El informe detalla siete “desafíos estratégicos” que explican las causas y factores que afectan a la infancia en el país. El propio Anuar Quesille subrayó la urgencia de la situación al citar un estudio de opinión que arrojó que “4 de cada 10 NNA respondió que no han tenido oportunidad de ejercer sus derechos o que han sido vulnerados de alguna forma”. La Defensoría señaló que la niñez enfrenta una “policrisis global” debido a riesgos medioambientales, digitales, geopolíticos, económicos y sociales, por lo que las políticas públicas deben ser capaces de responder a estas amenazas.

El objetivo del informe es hacer que los candidatos incluyan en sus plataformas de gobierno políticas concretas sobre cuidados, salud mental, violencia, y el desarrollo de la adolescencia, entre otros temas. La entrega personal del documento a los aspirantes a la Presidencia de la República es una estrategia de la Defensoría para asegurar que los derechos de los NNA sean abordados de manera frontal y no sean “frecuentemente evadidos” del debate político, como sostuvo Quesille.

