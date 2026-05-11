Defensora nacional cuestiona proyecto de "Ley Sin Escape" del Gobierno: "No se puede defender a alguien que no existe"

La defensora nacional, Verónica Encina, se mostró contraria a la “Ley Sin Escape”, proyecto impulsado por el Gobierno, que busca modificar el Código Procesal Penal para permitir la realización de juicios en ausencia de la persona acusada.

En diálogo con La Tercera, la abogada argumentó su posición señalando: “Uno de los derechos más importantes que tiene una persona cuando es sometida a un juicio es estar presente en el juicio. Es la única forma que tiene de hacer valer su derecho a defensa. El defensor no puede inventar una teoría del caso, no se puede defender a alguien que no existe, esto afecta un derecho fundamental”.

Respecto a la posibilidad de llevar a cabo litigios donde el procesado no esté presente, la autoridad de la Defensoría penal pública subrayó de manera enfática que esta figura “debe ser lo más limitado y excepcional posible”.

Al ser consultada, además, por los vínculos que mantiene su repartición con el actual Gobierno, Encina detalló: “la relación que tiene la Defensoría con el Ministerio de Justicia siempre ha sido de un gran respeto. En ese sentido, la relación con el ministro Rabat ha sido excelente. Ellos han comprometido todo su apoyo con la institución”.

Otro de los temas abordados por la defensora se refirió a una posible reducción presupuestaria de un 3% en los fondos asignados a su entidad. Sobre este punto, advirtió: “A diferencia de otras instituciones, nosotros no tenemos margen para disminuir nuestro presupuesto. Venimos con una rebaja consistente hace 10 años”.

Profundizando en el impacto económico, la autoridad añadió: “Ahora la rebaja del 3% nos afecta fuertemente si es que finalmente se cumple. Pero todavía creemos que hay posibilidades de que eso se pueda resolver de una manera distinta, a través de reasignaciones presupuestarias al interior del propio Ministerio de Justicia. Por lo demás, mientras nosotros nos hemos visto permanentemente mermados, el Ministerio Público se fortalece”.

Por otra parte, la Defensora criticó también la tendencia a celebrar el aumentar de las prisiones preventivas. Sobre este fenómeno, indicó: “Se presenta como una solución para la seguridad pública. Pero lo cierto es que no genera eso. Al revés. Mientras más gente presa tengamos, menos posibilidades tenemos de reinserción social y de prevención de delitos”.

Para finalizar su análisis sobre la materia penal, Encina sentenció: “Por tanto, el aumento de penas y el aumento de presos no disminuye los delitos ni aumenta la seguridad. Es sólo una percepción. Pero esa percepción no puede ser a costa de los derechos de las personas”.

PURANOTICIA