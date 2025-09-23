Defensor de Monsalve declarará como imputado por presunta conversación con cercanos de expareja de denunciante

El defensor penal público Víctor Providel declarará este miércoles en calidad de imputado ante la Fiscalía Centro Norte en el marco de la investigación por una arista del caso que involucra al exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

Según consignó La Tercera, Providel, quien asumió la representación de la exautoridad en diciembre de 2023, está siendo investigado por supuestas conversaciones entre él y un amigo de la expareja de la funcionaria de la Subsecretaría del Interior que denunció a Monsalve por violación y abuso sexual.

Se trata de la tercera investigación penal que surgió luego que la denunciante de Monsalve acusara ser víctima de hostigamientos y amenazas por parte de un sujeto de nacionalidad uruguayo de nombre Fernando Nicolás Silva.

Este hombre, con prontuario policial en varios países de Sudamérica, se fue de Chile luego de enterarse que la Fiscalía lo estaba investigando. El sujeto habría sido pareja de la denunciante de Monsalve.

En esta investigación, la Policía de Investigaciones emitió un informe obtenido a partir de la incautación del teléfono de Silva, donde quedaron registradas conversaciones entre Providel y un sujeto de nombre Maximiliano Sepúlveda, amigo de Silva.

Silva y Sepúlveda se habrían coordinado para ofrecer material de video a canales de televisión a cambio de dinero.

“La primera interacción a través de WhatsApp entre Maximiliano y Víctor Providel se registra el día 28 de abril del año 2025, a las 20:31 horas. En ese sentido, ese día a las 21:43 horas se registra una llamada telefónica entre ambos que tuvo una duración de aproximadamente 25 minutos. Adicionalmente, Víctor Providel envía una captura de pantalla, específicamente de una publicación del tipo “historia” de la red social de Instagram, fotografía en la cual se observa a Fernando y la denunciante", se lee en el informe.

Al día siguiente tuvieron una conversación telefónica vía WhatsApp de casi 13 minutos. El contacto entre ambos se extendió hasta el 19 de mayo.

Quienes conocen a Providel han señalado que el penalista “nunca pensó verse expuesto en una situación así”.

En la misma jornada había sido citado Sepúlveda a declarar, pero se habría excusado vía e-mail por tener compromisos previos.

