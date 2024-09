Defensor de Matus asegura que el ministro había perdido y olvidado sus chats con Hermosilla

El abogado Luciano Fouillioux, a cargo de la defensa del supremo Jean-Pierre Matus, que el ministro "no mintió al país ni a la Corte Suprema" al negar la existencia de whatsapps con el abogado imputado.

"Cuando le preguntaron, él buscó y no tenía", dijo Fouillioux en entrevista con Cooperativa. Más tarde, cuando aparecieron esas conversaciones en los medios de comunicación, "inmediatamente recordó y los reconoció", argumentó.

El profesional agregó que al colaborar con el equipo de Andrés Chadwick ante la acusación constitucional de 2019, no tenía modo de conocer el posible origen ilícito del dinero con que le pagaron.

Negó, además, que haya incurrido en tráfico de influencias para llegar al máximo tribunal, ya que en su calidad de profesional y académico destacado, informó a la comunidad jurídica, magistrados y parlamentarios de su intención de postular.

Debido a un comprometedor intercambio por WhatsApp con Hermosilla, el ministro Matus será acusado constitucionalmente por los parlamentarios por su falta de probidad en el cargo que desempeña.

Mentirle al país, sus inhabilidades y una pérdida de imparcialidad son los capítulos que impulsan el líbelo contra el supremo, según detalla el impulsor de la acusación, el diputado de la Democracia Cristiana (DC) Eric Aedo.

Fouillioux lamentó, como militante de la DC, que la acusación constitucional contra el juez sea impulsada por su correligionario Eric Aedo. "El diputado está equivocado y se lo demostraré", afirmó.

Aunque aún no conocen el "contenido exacto" del documento, si se enteró de "las imputaciones del diputado Aedo", por lo que "si no hay otras adicionales, tenemos una explicación completa y detallada para cada uno de esos argumentos".

"El ministro Matus no ha mentido al país, ni a la Corte Suprema", aseguró su abogado en respuesta a una de las acusaciones de Aedo, dando cuenta también que el tema de las inhabilidades "se sostiene por sí solo".

"Las inhabilidades son totalmente voluntariosas para cada uno de los ministros. Designar a una persona u otra no constituye un ilícito, ni una imputación de delito, ni una falta grave, ni siquiera leve", puntualizó Fouillioux.

PAGOS POR SU DEFENSA A CHADWICK

En cuanto a la imparcialidad, dio cuenta que Matus "ha demostrado siempre ser imparcial" y que "su ejercicio ha sido ejemplar desde que es ministro de la Corte Suprema".

"Se sorprenderán los diputados al ver que no hay falta de probidad por parte del ministro Matus. Los actos de probidad que ha desarrollado durante su tiempo como ministro, y antes también, son tales que no hay indicios de lo contrario", puntualizó.

En cuanto al rol y pagos que recibió Matus en la defensa del exministro del Interior, Andrés Chadwick, cuando en 2019 fue acusado constitucionalmente en el Congreso, Fouillioux comentó que "cuando el ministro recibió ese documento o cheque por el informe de derecho que realizó en defensa del exministro Chadwick, no tenía idea de la procedencia de esos fondos. Como abogado, cuando un cliente me paga, no investigo el origen del dinero".

Asimismo, afirmó que "siempre ha reconocido y documentado sus honorarios de manera transparente. Este trabajo profesional lo realizó cuando era un abogado privado, no ministro ni postulante", por lo que "atribuirle irregularidades por este trabajo profesional es, a mi parecer, abusivo y una sobreexplotación de la acusación constitucional".

