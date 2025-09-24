Defensor de Manuel Monsalve declaró como imputado en la causa por amenazas contra denunciante del exsubsecretario

El abogado de la Defensoría Penal Pública, Víctor Providel, declaró como imputado en la causa por amenazas contra la denunciante del exsubsecretario Manuel Monsalve.

Providel se presentó en horas de la tarde tras ser citado a declarar por sus presuntas conversaciones con un amigo de la expareja de la mujer, quien buscaba difundir videos de la denunciante en medios de comunicación.

Durante esta jornada, el defensor público se acogió a su derecho de guardar silencio ante los fiscales Xavier Armendáriz y Francisco Jacir. Además, su defensora pública, Marcela Araya, solicitó la inhabilitación de los persecutores.

Araya argumentó "que ellos son los mismos fiscales que están investigando la causa del señor Monsalve, donde mi representado, Víctor Providel, es su contraparte".

"Consideramos que esta solicitud va a ser aceptada por el Ministerio Público para garantizar la transparencia y la objetividad en esta investigación", indicó la abogada.

Asimismo, detalló que han “revisado la carpeta de esta investigación y no hemos encontrado ningún antecedente que dé cuenta que don Víctor Providel haya realizado hechos que sean constitutivo de delito”.

“Creemos que la persecución penal en su contra, claramente, atenta contra el derecho a la defensa y el derecho a un Estado democrático, en atención a que los hechos por los cuales está siendo investigado don Víctor Providel, son los mismos hechos que están relacionados con la causa del señor Monsalve”, agregó.

Junto con ello, informó que decidieron que Providel “no realice ninguna declaración en esta causa por dos razones. La primera, hasta que se resuelva la inhabilitación presentada ante el Ministerio Público y segundo, don Víctor Providel, amparado en el secreto profesional, tiene el deber de confidencialidad sobre los hechos de esta investigación que están íntimamente relacionados con la causa del señor Monsalve”.

