Defensor de la Niñez desmiente obstrucciones a Ley Aula Segura y responde a críticas de alcalde Desbordes

El defensor de la niñez, Anuar Quesille, desmintió los cuestionamientos por el uso de la Ley Aula Segura en colegios emblemáticos y respondió a las críticas del alcalde de Santiago, Mario Desbordes.

En conversación con Tele13 Radio, Quesille afirmó que la presunta obstaculización de la Ley Aula Segura se trata de “un mito que ha instalado el alcalde Desbordes".

"En ninguno de los oficios enviados por la Defensoría se impide o se prohíbe aplicar una normativa vigente; los organismos del Estado tenemos que sujetarnos al principio de legalidad. Yo estaría instando a una autoridad a actuar en contra de la ley si hiciera eso”, argumentó.

El defensor de la niñez apuntó a no reducir el problema escolar únicamente a los episodios de violencia de los "overoles blancos", sino a atender las condiciones de infraestructura que motivan las protestas estudiantiles.

“Hay demandas históricas de los estudiantes y no están pidiendo nada del otro mundo: estudiar en salas sin filtraciones ni plagas de roedores, tener baños dignos, pupitres y calefacción”, precisó.

Y sostuvo que el alcalde Desbordes “solo hizo referencia a los temas de violencia y nada dijo sobre cómo nos íbamos a asegurar de mejorar las condiciones de los colegios”.

