Defensor de Joaquín Lavín León reitera que investigación es "sesgada" y que "no hay delitos"

El defensor de Joaquín Lavín León, abogado Cristóbal Bonacic, reiteró este sábado que la investigación contra el exdiputado es "sesgada" y que "no hay delitos".

Bonacic concurrió durante la mañana del sábado al Anexo Cárcel Capitán Yáber, donde Lavín quedó en prisión preventiva tras ser formalizado durante una semana en el 7º Juzgado de Garantía de Santiago.

"Toda persona tiene derecho a un juicio objetivo imparcial y no a una investigación sesgada como la que ha desarrollado hasta el día de hoy", expresó.

"Cuando las pruebas son apreciadas en forma objetiva y en su totalidad, obviamente la conclusión va a ser distinta", agregó.

"Tengo la convicción de que aquí no hay delito y que hay una investigación que ha sido sesgada y obviamente armada para los efectos de dar una gran cantidad de delitos que obviamente que no se justifique", añadió.

Tras la audiencia, Gendarmería aceptó la solicitud de la defensa de Lavín para cumplir su prisión preventiva en Capitán Yáber. En cambio, su exasesor Emiliano Domínguez fue ingresado al complicado recinto penal Santiago 1.

"Dando cumplimiento a su mandato legal, el día de hoy (ayer) Gendarmería de Chile recibió a los ciudadanos Joaquín Lavín León y Emiliano Domínguez Vallejos, quienes ingresaron al Anexo Capitán Yáber y Centro de Detención Preventiva Santiago 1, respectivamente, con motivo de la prisión preventiva decretada por el 7° Juzgado de Garantía de Santiago", señaló un comunicado.

"Ambos ciudadanos se sometieron al protocolo establecido para el ingreso a un establecimiento penitenciario, incluyendo el procedimiento de clasificación, segmentación y verificación de su estado de salud", cerró la nota de Gendarmería.

Este viernes, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva del exdiputado Joaquín José Lavín León, imputado por la Fiscalía Metropolitana Oriente como autor de los delitos de fraude al fisco, falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil y tráfico de influencias, ilícitos cometidos entre 2015 y 2026.

El magistrado Daniel Urrutia Laubreaux también ordenó la prisión preventiva del entonces asesor del parlamentario Arnaldo Emiliano Domínguez Vallejos, sindicado por la fiscalía como autor de los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias, delitos tributarios, cohecho y falsificación de instrumento privado mercantil, cometidos entre 2015 y 2025.

En su resolución, el juez dio por acreditada la participación de ambos en todos los delitos que se les imputan y, debido a "la gravedad de las sanciones probables, la reiteración de delitos y crímenes que exceden el presidio mayor en su grado mínimo; esto es, más de cinco años y un día de cárcel efectiva, incluso pudiendo llegar a más de 10 años de cárcel; es decir, de ser condenados no tendrían posibilidad de penas alternativas, la libertad de los imputados se constituye en un peligro para la seguridad de la sociedad y se decreta a su respecto la prisión preventiva".

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