Defensas presentan recursos de amparo en séptima jornada del caso “Operación Apocalipsis”

En medio de una extensa y compleja audiencia, este jueves se desarrolló la séptima jornada de formalización del caso conocido como “Operación Apocalipsis”, investigación que dejó al descubierto una estructura de corrupción al interior de Gendarmería, donde funcionarios habrían vulnerado protocolos de seguridad para permitir el ingreso de elementos prohibidos y visitas irregulares a recintos penitenciarios.

En ese contexto, las defensas de los imputados interpusieron recursos de amparo contra el juez del Duodécimo Juzgado de Garantía de Santiago, Francisco Ramos, acusando un actuar que califican como ilegal y arbitrario durante la tramitación del proceso.

"El recurso de amparo deducido por la gran mayoría de los defensores privados, dice relación con las diversas infracciones que se han llevado a cabo en la sustanciación del proceso, como el no tener acceso directo de la defensa con sus representados, el no poder incidentar por tener los micrófonos apagados, el abandono de defensa en casos que estimamos que no procede, entre otras cosas", explicó María Ignacia Becerra, abogada defensora de cinco imputados en la causa.

La jurista añadió que "ese está pendiente de resolución y de verse todavía en la Corte. Entiendo que ya se le pidió informe al tribunal para efectos de que ellos expliquen o el juez más que nada, lógicamente Ramos Pasos, explique por qué supuestamente se han dado estas infracciones".

Actualmente, la causa contempla a 70 imputados, de los cuales ocho ya tienen medidas cautelares decretadas: seis cumplen arresto domiciliario total y dos se encuentran en prisión preventiva. En tanto, el Ministerio Público solicitó la medida más gravosa para el resto de los involucrados.

A ello se suma que otros 15 acusados aceptaron voluntariamente la prisión preventiva, a cambio de eventuales beneficios procesales, mientras que durante esta jornada tres defensas adicionales accedieron a la misma medida para sus representados. El resto continúa presentando argumentos con el objetivo de evitar el ingreso a la cárcel y optar por cautelares menos severas.

Desde una mirada técnica, el abogado Mario Espinosa, director legal de Grupo Defensa, profundizó en los fundamentos de los recursos presentados. "Se acusa al juez Francisco Ramos de un actuar ilegal y arbitrario al impedir entrevistas privadas entre defensores e imputados, limitar las intervenciones de los abogados y mantener condiciones que, según el recurso, afectan la inmediación y el debido proceso", señaló.

En la misma línea, sostuvo que "acá se solicita que se deje sin efecto todo lo obrado en la audiencia, que se ordene su repetición ante otro juez y que se restablezca el imperio del derecho antes que se adopten decisiones como la prisión preventiva. Pareciera ser medidas de las defensas para poder postergar la decisión sobre las medidas cautelares, pues se espera que haya una fuerte probabilidad de que se dicte prisión preventiva en contra de ellos".

Otro de los hitos de la jornada fue el retorno del abogado defensor Benjamín Escobar, a quien anteriormente se le había impedido ejercer su labor por una presunta llegada tardía. Tras la presentación de los recursos correspondientes, el profesional fue reincorporado a la defensa de sus representados.

Debido a la extensión de la audiencia y al alto número de intervinientes, se prevé que la formalización continúe hasta mañana, jornada en la que finalmente se definirán las medidas cautelares para la totalidad de los acusados.

