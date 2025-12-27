Defensas apuntan a errores en indagatoria durante formalización de Operación Apocalipsis

Con nuevos cuestionamientos por parte de las defensas, este sábado se desarrolló la novena jornada de la audiencia de formalización de la denominada Operación Apocalipsis, investigación que involucra a 71 imputados —47 funcionarios de Gendarmería y 24 civiles— por presuntos delitos de soborno, cohecho, asociación criminal y lavado de activos, vinculados al ingreso irregular de encomiendas a Santiago Uno y al Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín.

Durante la audiencia, el abogado Christian Basualto, defensor de funcionarios de Gendarmería imputados, centró sus alegatos en las falencias de la investigación del Ministerio Público, particularmente en relación con las transferencias de dinero detectadas entre algunos de los involucrados, señalando que estas no permiten acreditar pagos ilícitos.

El jurista sostuvo que las escuchas telefónicas incorporadas por la Fiscalía no especifican el contenido de las encomiendas, los internos destinatarios ni si estas llegaron efectivamente a ingresar a los recintos penitenciarios. En ese contexto, afirmó que podría tratarse solo de infracciones administrativas, sin que se configure necesariamente un delito penal.

Basualto agregó que, si bien existen registros de personas que habrían pagado por el ingreso de encomiendas, ninguna de ellas ha sido imputada, lo que —a su juicio— demostraría la falta de certeza respecto a la existencia de sobornos. Posturas similares fueron planteadas por defensas de imputados civiles, quienes pusieron en duda tanto el delito de soborno como el de asociación criminal, señalando que esta última figura requiere una estructura jerárquica y acuerdos previos que no se habrían acreditado.

En tanto, durante las jornadas realizadas en el 12° Juzgado de Garantía de Santiago, se ha escuchado la exposición de la Fiscalía Metropolitana Occidente, encabezada por el fiscal Marcos Pastén, así como los alegatos de las defensas, que han cuestionado la prisión preventiva solicitada. Hasta ahora, 19 imputados desistieron de apelar, dos permanecen en prisión preventiva y seis cumplen arresto domiciliario. Debido a lo extenso de la jornada, el tribunal resolvió continuar la audiencia este domingo.

