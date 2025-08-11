Defensa entregará este mes resultados sobre uniformados que viajaron al extranjero con licencias médicas

La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, confirmó que en agosto concluirán las investigaciones tras el informe de Contraloría, el cual reveló que funcionarios de las Fuerzas Armadas viajaron al extranjero cuando se encontraban con licencia médica entre 2023 y 2024.

Durante la sesión de la comisión investigadora sobre el mal uso de licencias médicas, el Ministerio de Defensa aclaró que los procesos disciplinarios afectan únicamente a los funcionarios activos.

"Si le sacamos el personal civil y le sacamos personal que se retiró, el universo completo por el cual se ha iniciado investigación sumaria estamos hablando de 602 personas, son 602 los uniformados que habrían participado de este hecho, de esta falta severa y grave", indicó la secretaria de Estado.

En total, Contraloría detectó 386 casos en el Ejército, 58 en la Armada y 158 en la Fuerza Aérea de Chile (FACh). La autoridad destacó que la mayoría de estos casos se concentran en la región Metropolitana, Arica y Punta Arenas.

"No quiero para nada minimizar el hecho, sino que más bien tener elementos de explicación de contexto (…) esto mucho tiene que ver con Tacna, que muchas personas que ven un médico general en Arica, si van a un especialista van a Tacna, eso no opta para que la persona, cualquiera sea la situación, tiene que pedir un permiso para salir, y en estos casos no se pidió un permiso”, indicó la titular de Defensa.

Asimismo, dijo que “en el caso de Puerto Natales se va a Río Turbio, que está en la Argentina (…) es un lugar en el cual la gente se abastece también, o sea va y viene”.

“Insisto, pedir permiso, se vaya a Río Turbio, se vaya a Tacna, nadie puede salir del territorio nacional sin aquello, pero nos llama la atención de que hay regiones completas de las cuales casi no ha salido nadie, entonces es un tema que tiene que ver también con los contextos geográficos", explicó.

